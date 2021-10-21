Barbaroslar nerede çekiliyor?
TRT1 ekranlarının en yeni tarihi dizisi Barbarıslar Akdeniz Kılıcı hakkında Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Barbaroslar dizi çekimleri nerede yapıldı? Barbaroslar hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Barbaroslar hangi şehirde çekiliyor?
Ekranların yeni başlayan dizisi Barbaroslar nerede çekiliyor merak edildi. TRT 1'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Barbaroslar nerede çekildi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...
BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapım şirketi ES Film olan dizinin çekimleri; İstanbul, Antalya ve Marmaris'te gerçekleştirilmektedir.
Barbaroslar dizisinin çekimleri 3 farklı şehrimizde gerçekleşmektedir. Barbaroslar, İstanbul, Antalya ve Muğla illerimizde çekiliyor. Dizi İstanbul'un farklı ilçelerinde, Antalya'nın farklı ilçelerinde çekilmekteyken Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekilmektedir. Kısacası Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3 farklı şehirde çekiliyor.
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?
- Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
- Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)
- Yiğit Özşener : Pietro
- Pelin Akil : Isabel
- Melis Babadağ : Zeynep
- Gülcan Arslan : Despina
- Yetkin Dikinciler : İshak Reis
- Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
- Devrim Evin : Antuan
- İsmail Filiz : Kılıçoğlu
- Caner Topçu : İlyas Reis
- Mehmet Atay : Kılıç Bey
- Mehmet Ali Kaptanlar : Yorgo
- Ümit Çırak : Slyvio
- Armağan Oğuz : Radko
- Serpil Özcan : Asiye
- Tolga İskit : Cafer
- Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
- Murat Göçmez : Horozcu
- Batuhan Bayar : Niko
- Sedat Mert : Misket
- Uğur Karabulut : Hekim Giovanni
- Gökay Müftüoğlu : Diego
- Nezir Çınarlı : Hayrabay
- Eren Demirbaş : Müneccim
- Tolga Akkaya : Yareli Hasan
- Gökhan Gencebay : Bülbül
- Yaşar Bayram Gül : Musa
- Asya Kasap : Adelina
- Selçuk Veysel Zurnazanlı : Esircibaşı
- Ali Murat Altunmeşe : Golem
- Miraç Sözer : Hamza
- Ozan Bingöl : Şehzade Murad
- Hürcan Sürmeli : Esteban