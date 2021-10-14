Barbaroslar hangi dönem? Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan gibi isimlerin yer aldığı, TRT 1'in başarılı yapımı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler internette en çok "Barbaroslar hangi dönem? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi dönemi anlatmaktadır?" sorularını araştırmakta.

BARBAROSLAR HANGİ DÖNEM?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin gençlik yıllarını anlatmaktadır. Osmanlı'nın Yavuz Sultan Selim dönemi yani 15. Yüzyıl dönemini anlatmaktadır.

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