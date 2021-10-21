Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı canlı izle! TRT 1 Barbaroslar 6. bölüm canlı izle! Barbaroslar hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM ÖZET

Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğramışlardı. Baba Oruç ve leventler bu saldırıdan sağ kurtulabilecekler mi?

Öte yandan Hızır ve Niko, Eshter'i yakalamış fakat Radko'nun da tuzağına düşmüştü.. Hızır ve Niko bu saldırıdan kurtulabilecekler mi? Radko, Eshter'i İskenderiye'den çıkarabilecek mi?

Isabel'in, Baba Oruç'un evine yapılacak baskını ifşa etmesi ve Radko tarafından açıkça tehdit edilmesi üzerine kızının saklandığı yetimhaneyi adamlarıyla basan Sylvio geri dönüşü olmayan kararlar mı alacak? İshak'la karşı karşıya kalan Sylvio durumu ne kadar ileri taşıyacak?

Perdenin arkasında kuklalarını yöneten Pietro, hem Eshter'i ele geçirip hem de Baba Oruç'u bertaraf ederek nihai hedefine yaklaşmak için o büyük adımı atmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Baba Oruç'un tuzağa düşmesi İskenderiye sokaklarında nasıl yankılanacak?

Oruç'u Isabel'den kıskanan Despina, Baba Oruç'un başına gelen bu hadiseler yüzünden sorumlu tutacağı Isabel'e karşı nasıl bir tavır takınacak?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!



BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

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