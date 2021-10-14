Barbaroslar 5. bölüm tanıtımı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 5. bölüm fragmanı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragman izle!

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?

Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?

Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?

Diğer yandan Pietro'nun emriyle Oruç'u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel'i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan İsabel'in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?

Elleri İshak'ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli'den kalkıp İskenderiye'ye kızının yanına sığınmıştır. İshak'ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo'nun yardımına kim yetişecektir? Despina, babası Yorgo'nun İskenderiye'de saklandığını Oruç'tan gizleyecek midir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan isimler Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'dur.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe 20.00'de TRT 1'de.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

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