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Baran Can, hastanede okumayı öğrendi

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel
Baran Can, hastanede okumayı öğrendi

Baran Can, hastanede okumayı öğrendiBİSİKLET kazası sonucu yaralanan Baran Can İpek (7), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavisi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen öğretmenin verdiği eğitimle okumayı öğrenerek, taburcu oldu.

Baran Can, hastanede okumayı öğrendi

BİSİKLET kazası sonucu yaralanan Baran Can İpek (7), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavisi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen öğretmenin verdiği eğitimle okumayı öğrenerek, taburcu oldu.

Aksaray'da yaşayan ve 28 Ağustos'ta geçirdiği bisiklet kazası sonucu yaralanan Baran Can İpek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde tedaviye alınan İpek'in bu sürecinde yeni eğitim- öğretim yılı başladı. 1'inci sınıfa başlayan İpek'in arkadaşlarından geri kalmaması için hastane odasında  eğitim programı başlatıldı. Baran Can İpek'e, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hastanede görevlendirilen öğretmen tarafından eğitim verildi. 35 gün tedavi gören İpek, bu süreçte doktor ve hemşirelerinin de katkısıyla okumayı öğrendi. Servis doktorları ve hemşireleri, İpek için taburcu olmadan 1 gün önce okuma bayramı düzenledi. Baran Can İpek'in yakasına kurdele takıldı.

'YATTIĞI ODAYI DERSHANEYE ÇEVİRDİK'

Klinik hemşiresi Gamze Gülez, Baran Can İpek'in uzun tedavi süreci olduğunu belirterek, "Baran Can bir süreden sonra hastaneden sıkılmaya başladı. Biz de ona çeşitli uğraşlar bulmaya çalıştık. Bu sırada okuma-yazma bilmediğini öğrendik. Biz de durumu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ve uzun dönem yatan çocuklara eğitim veren öğretmenimize bildirdik. Bu da çok iyi oldu. Baran Can, ortalama 30-35 gün içinde okumayı öğrendi. Hem tedavisini oldu hem okuma öğrendi. Baran Can'ın klinikte yattığı odayı biz bir dershaneye çevirdik. Her tarafta heceler, afişler; Baran Can nereye baksa odasında bir kelime görüyordu. Aslında onun için kötü başlayan bir hikaye çok güzel bitti. Biz de buradan iyi bir hatıra ile ayrılması için ona 'okuma bayramı' düzenlemek istedik. Baran Can'ın annesi köyde, diğer 3 kardeşinin yanında. Annesine bir gün telefon konuşmasında 'Anne artık ben okuyorum' dedi ve bu bizi çok duygulandırdı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri
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