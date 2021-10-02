Barajda bulunan cesedin 2 yıl önce kaybolan gence ait olduğu ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barajda bulunan cesedin 2 yıl önce kaybolan gence ait olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Barajda bulunan cesedin 2 yıl önce kaybolan gence ait olduğu ortaya çıktı

Çorum'da geçtiğimiz günlerde bulunan cesedin 2 yıl önce "gezmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 21 Mücahit Bolat'a ait olduğu ortaya çıktı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da geçtiğimiz günlerde bulunan cesedin 2 yıl önce "gezmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 21 Mücahit Bolat'a ait olduğu ortaya çıktı.

12 Eylül 2021 tarihinde Çomar Barajı'na balık tutmak için giden bir grup, barajda erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Afad ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 29 Aralık 2019 yılında "gezmeye gidiyorum" evden ayrılan Mücahit Bolat'a ait olma ihtimali üzerine güvenlik görevlileri gencin ailesine haber verdi ancak ailesi cesedi teşhis edemedi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cesedin Mücahit Bolat'a ait olduğu tespit edildi. Adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Bolat'ın cenazesi toprağa verildi.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 61 ile afet risk planı! Her türlü senaryo çalışıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 61 ile afet risk planı! Her türlü senaryo çalışıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Esra Erol Aleyna Tilki
Spor Burak Yılmaz Muslera Sergen Yalçın Hikmet Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Barajda bulunan cesedin 2 yıl önce kaybolan gence ait olduğu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:47:54. #1.17#