Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da balık tutmak için Atatürk Baraj Göleti ortasındaki adaya çıkan ve daha sonra geri dönemeyen öğretmen ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da balık tutmak için Atatürk Baraj Göleti ortasındaki adaya çıkan ve daha sonra geri dönemeyen öğretmen ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bebek Köyü yakınlarına giderek burada sandalla Atatürk Baraj Göleti'ne açılan ve su seviyesinin düşmesinden dolayı baraj içerisinde oluşan adaya çıkan Mustafa Ö., akşam saatlerinde geri dönmek istedi. Akşam saatlerinde çıkan rüzgar ve barajda oluşan dalgalardan dolayı sandalla geri dönemeyen Mustafa Ö., adada mahsur kaldı. Öğretmen olduğu öğrenilen Mustafa Ö., jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Durum üzerine bölgeye jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, adaya gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Yapılan hazırlıklar sonrasında ekipler tekneyle adaya giderek burada tek başına mahsur kalan Mustafa Ö'yü adadan aldı. Kıyıya getirilen Mustafa Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Cihan Kizir/İHA)

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Şahap Kavcıoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Muslera Sergio Perez Burak Yılmaz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Salih Ayhan Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 21:45:27. #1.11#