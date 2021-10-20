Baraj doluluk oranları! 20 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 20 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 20 Ekim Çarşamba İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

20 Ekim 2021 ÇARŞAMBA İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



20 Ekim 2021 ÇARŞAMBA İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?



20 Ekim 2021 ÇARŞAMBA ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

.

Haberler.com - Gündem