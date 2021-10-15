Baraj doluluk oranları! 15 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 15 Ekim Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

15 EKİM 2021 CUMA İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



15 EKİM 2021 CUMA İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?



15 EKİM 2021 CUMA ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

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