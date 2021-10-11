Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. Ankara ve İzmir'de de baraj seviyeleri merak konusu oldu. Peki, 11 Ekim Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?.

11 Ekim 2021 PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



11 Ekim 2021 PERŞEMBE İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?



11 Ekim 2021 PERŞEMBE ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

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