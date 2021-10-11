Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki, bugün 11 Ekim Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 11 Ekim Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. Ankara ve İzmir'de de baraj seviyeleri merak konusu oldu. Peki, 11 Ekim Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?.

Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Haber: Baraj doluluk oranları! 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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