Bar sahibinin öldüğü kavgada 2 kardeş tutuklandı

BARTIN'da kavgayı ayırmaya çalışan bar sahibi Ayberk Karagöz'ü (31) öldüren Eren Gören (30) ile kardeşi Eray Gören (27) tutuklandı.

Olay, önceki gece Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'taki barda meydana geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan bar sahibi Ayberk Karagöz'ü tabancayla vurarak öldüren, Taha Küçükoğlu'nu ise omzundan yaralayan Eren Gören ile kendisine yardımcı olduğu tespit edilen Eray Gören, gözaltına alındı.Gören kardeşler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.