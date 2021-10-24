Bangladeş'te mülteci kampındaki olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan birinde cuma günü çıkan olaylarla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olaylarda hayatını kaybedenlerden Azizul Haque'ın babasının, 250 kişinin karıştığı düşünülen çatışmayla ilgili 25 kişinin ismini polise vererek suç duyurusunda bulunmasının ardından güvenlik güçleri şüphelileri yakalamak için baskınlar düzenledi.

Yetkililer, bu hafta Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplardan birinde can kayıplarının da yaşandığı çatışmalarla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ukhiya polis karakolunda görevli polis memuru Ahmed Sanjur Morshed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davanın kapsamlı bir şekilde araştırıldığını ve tüm şüpheliler yakalanana kadar aramaların devam edeceğini aktardı.

Öte yandan Bangladeş hükümeti, mülteci kamplarındaki gözetleme ve devriye birlikleri de dahil güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar'daki kamplardan birinde, 22 Ekim'de, iki grup arasında çıkan çatışmada 7 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Yerel basında yer alan haberler de, mülteci gruplarının uyuşturucu ticareti nedeniyle kampta üstünlük kurmaya çalıştıkları için çatıştıkları ileri sürülmüştü.

Bangladeş, söz konusu mülteci kamplarında yaklaşık 1,2 milyon Arakanlıya ev sahipliği yapıyor.