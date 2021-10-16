Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık gerekçesiyle çıkan olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Haberler
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Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık gerekçesiyle çıkan olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık gerekçesiyle çıkan olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle patlak veren olaylarda ölü sayısı 6'ya çıktı.

Hindu- Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle patlak veren olaylarda ölü sayısı 6'ya çıktı.

Dakka Polisi, bölgede tırmanışa geçen gerilimin ardından Hindu tapınaklarına düzenlenen dünkü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindu tapınağında, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de patlak veren olaylarda toplam ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Başkent Dakka'nın merkezindeki Beyt-ül Mükerrem Camisi, dün polisin göstericilere müdahalesiyle sonuçlanan olayların ardından yine protestolara sahne oldu.

Cami çevresinde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanların cezalandırılması yönünde sloganlar attı.

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.

Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.

Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.

Hindu yetkililer, ülkedeki tapınak ve heykellerin zarar gördüğünü ve protestocuların onlarca Hindu'yu yaraladığını ileri sürmüştü.

Hindu tapınaklarına yönelik saldırılara ilişkin 13 Ekim'den bu yana en az 100 kişi gözaltına alındı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık gerekçesiyle çıkan olaylarda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Haberler
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