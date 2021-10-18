Bangladeş'te Hindular, artan şiddet olaylarını protesto etti - Haberler
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Bangladeş'te Hindular, artan şiddet olaylarını protesto etti

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Bangladeş'te Hindular, artan şiddet olaylarını protesto etti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu gruplar, artan şiddet olaylarını ve tapınaklarına düzenlenen saldırıları protesto etti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu gruplar, artan şiddet olaylarını ve tapınaklarına düzenlenen saldırıları protesto etti.

Shahbagh kavşağını trafiğe kapatan göstericiler, adalet çağrısı yaptı. Dakka Üniversitesinden öğrenciler ve öğretim görevlileri de Hindu grupların protestolarına katıldı.

Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, son günlerde şiddet olayları tırmanışa geçmişti. Olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Hindu tapınaklarına düzenlenen saldırılara ilişkin 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

13 Ekim'de olaylar çıkmıştı

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.

Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.

Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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