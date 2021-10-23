Bangladeş'te Hindu tapınaklarına yönelik saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bangladeş'te Hindu tapınaklarına yönelik saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel
Bangladeş'te Hindu tapınaklarına yönelik saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bangladeş'te, Hinduları hedef alan şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bangladeş'te, Hinduları hedef alan şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bangladeş Hızlı Eylem Taburu (RAB) Sözcüsü basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Rangpur bölgesinde Hindulara ait tapınak, ev ve iş yerlerine düzenlenen saldırıları kışkırttığı iddia edilen Saikat Mondal ve işbirlikçisi Rabiul İslam'ın gözaltına alındığını söyledi.

Şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla'da bulunan geçici Hindu tapınağında Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de bazı bölgelerde şiddet olayları patlak vermişti.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki Müslümanlar yüzlerce Hindu tapınağına ve evine saldırırken, polisle girdikleri çatışmalarda en az 5 kişi ölmüş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

19 Ekim'de Rangpur'da bir Hindu genç, Facebook üzerinden İslam'ın kutsal mekanı Kabe'yi küçük düşürücü paylaşımı sonrası toplumsal şiddeti tetiklediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Öte yandan 21 Ekim'de, güvenlik kameralarının Comilla'daki Hindu tapınağına Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirken görüntülediği İkbal Hüseyin isimli Müslüman yakalanmıştı.

AA - Son Dakika Haberleri
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