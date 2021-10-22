Bangladeş'te, Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çıkan çatışmalarda 7 kişi öldü

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar'daki kamplardan birinde iki grup arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bangladeş'in güneydoğusunda bulunan Cox's Bazar'a bağlı Ukhiya kampında, bir grup mültecinin ateş açması sonucu şiddet olayları patlak verdi.

Yetkililer, çıkan çatışmada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis, şiddet olaylarının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Buna karşılık yerel basında yer alan haberler de, mülteci gruplarının uyuşturucu ticareti nedeniyle kampta üstünlük kurmaya çalıştıkları için çatıştıkları ileri sürüldü.

Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah, 29 Eylül'de, Cox's Bazar'daki Kutupalong Kampı'nda öldürülmüştü. Kamplarda cinayet ve suçların artması üzerine hükümet güvenlik önlemlerini artırma kararı almıştı.

Bangladeş, söz konusu mülteci kamplarında yaklaşık 1,2 milyon Arakanlıya ev sahipliği yapıyor.

AA - Son Dakika Haberleri