Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin düzenlediği "Bangladeş @50 Developments and Challenges" etkinliği bugün konferans salonunda...
Etkinliğin açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Kesik gerçekleştirdi.
İSTANBUL (Habermetre) - Etkinliğin açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Kesik gerçekleştirdi.
Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul Islam ile Bangladeşli Kültürel ve Sosyal Aktivist Asif Munier'i ağırladığımız konferansta, " mültecilerden, küresel ısınmaya, ekonomiden, The Rohingyas'ların durumlarına kadar çok yönlü bir sunum gerçekleştirildi.
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