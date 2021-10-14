Bangladeş Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin düzenlediği

İSTANBUL (Habermetre) - Etkinliğin açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Kesik gerçekleştirdi.

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul Islam ile Bangladeşli Kültürel ve Sosyal Aktivist Asif Munier'i ağırladığımız konferansta, " mültecilerden, küresel ısınmaya, ekonomiden, The Rohingyas'ların durumlarına kadar çok yönlü bir sunum gerçekleştirildi.

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