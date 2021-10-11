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Bandırma şehitlerini arıyor

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Bandırma şehitlerini arıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen Yarbay Vecihi Bey ve Binbaşı Süleyman Bey ile birlikte 80 şehit askerin kabirlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen Yarbay Vecihi Bey ve Binbaşı Süleyman Bey ile birlikte 80 şehit askerin kabirlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

17 Eylül 1922 yılında Bandrma' yı düşman işgalinden kurtarmak amacıyla şehit olan Vecihi Bey ve Süleyman Bey 'in kabirlerinin nerede olduğunun bilinmediği belirtildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Ecevit Karakoyun, Bandırma için şehit olan Vecihi Bey, Süleyman Bey ve 80 şehidin kabirlerinin bulunması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Konu hakkında İHA'ya bilgi veren Dernek Şube Başkanı Karakoyun, " Vecihi Bey ve Süleyman Bey Bandırma için için şehit düşmüş önemli şehitlerimizdir. Dünya Harp Tarihinde hiçbir komutan birliğinin önünde alnından vurularak şehit olmamıştır. Bu iki şehidimiz alnından vurularak şehit olmuştur. Şu anda bu iki şehidimizin kabirlerinin yeri net olarak bilinmemektedir. Aynı şekilde Bandırma için şehit olan 80 şehidin kabirlerinin de yeri bilinmiyor. Vecihi Bey ve Süleyman Bey ' in Yeni Mahalleye gömüldüğü ve kemiklerinin buradan alınarak Cumhuriyet Meydanındaki anıtın altına gömüldüğü söyleniyor ancak kesin değil. Dernek olarak şehitlerimizin kabirlerini bulmak için çalışıyoruz. Öte yandan 49 yıldır yarım bırakılan Son Kurşun Anıtı'nın orijinal projesi bulundu. Projenin tamamlanması için bununla ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Dernek olarak çalışma başlatıldı. Bandırmalılar şehitlerinin kabirlerinin nerede olduğunu bilmek istiyor. Şehitlerimizin nerede olduğunu bulmak için çalışıyoruz " şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma şehitlerini arıyor

Bandırma şehitlerini arıyor

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