Bandırma kaçak alkol operasyonu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri kaçak şarap, rakı ve etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde 19.10.2021 tarihinde Bandırma ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametine baskın yapıldı. 180 litre mayalanmaya bırakılmış içki, 95 litre sahte şarap, 9 litre etil alkol, 2 litre sahte rakı, 2 kg anason bitkisi, 5 şişe içki aroması, 1 imbik ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

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