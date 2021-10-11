Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1012 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kazanıldığı tahmin edilen 490 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen Aleyna Tilki İdo Tatlıses
Spor Cristiano Muslera Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:03:31. #1.11#