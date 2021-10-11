Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1012 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kazanıldığı tahmin edilen 490 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.