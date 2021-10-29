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Bandırma'da TMO binasında baca yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma'da TMO binasında baca yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine ait binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine ait binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma TMO binası içerisinde 1 dikey 3 yatay mahsul aktarma ve toz bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Bandırma'da TMO binasında baca yangını

Bandırma'da TMO binasında baca yangını

Bandırma'da TMO binasında baca yangını

Bandırma'da TMO binasında baca yangını

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