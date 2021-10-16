Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler
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Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgallarından sular fışkırdı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana Caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların bu gece ve yarında aralıklarla süreceği belirtildi. - BALIKESİR

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

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Haber: Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler
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