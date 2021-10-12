Bandırma'da sağanak etkili oldu - Haberler
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Bandırma'da sağanak etkili oldu

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Bandırma'da sağanak etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun caba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde trafik durma noktasına geldi.

(Serhat Barış/İHA)

Bandırma'da sağanak etkili oldu

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