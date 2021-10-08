'Bandırma'da Bilim Var' şenliği başladı - Haberler
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"Bandırma'da Bilim Var" şenliği başladı

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Teknoloji

TÜBİTAK destekli "Bandırma'da Bilim Var" projesi kapsamında ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik 313 atölye çalışması gerçekleştirilecek.

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - TÜBİTAK destekli " Bandırma'da Bilim Var" projesi kapsamında ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik 313 atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, proje kapsamında planlanan etkinlik alanlarının Matematik, fizik, kimya, biyoloji, robotik, bilişim, mühendislik, sosyal bilimler, sanat, tasarım ve astronomi olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında söyleşi ve seminerlerin de gerçekleşeceğini belirten Aslan, "Tekrarlanan atölye sayısı 313 ve üç proje günü boyunca planlanan katılımcı sayısı 4 bin 788'dir. Bugüne kadar Bandırma'da bilim şenliği yapılamaması projemizi farklı kılmaktadır. Katılımcıların, bilimi etkinlikler içinde yaşayarak kavrayacak olması Bandırma açısından bir ilk olacaktır. Şenliğimize katılanların, bilimin keyifli yanını görmelerini, bilimi yaparak, yaşayarak etkinlik ortamı içinde keşfetmelerini, bilime olan ilgilerini artırmayı, öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini bilimsel ortam içinde kazanıp öğrenme fırsatını yakalamalarını hedefliyor, gündelik yaşamdaki olayları bilimsel ve teknolojik bakış ile sorgulamaları için fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bandırma'da Bilim Var şenliği başladı

Bandırma'da Bilim Var şenliği başladı

Bandırma'da Bilim Var şenliği başladı

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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