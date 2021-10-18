Bandai Namco, Elden Ring'in çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu

2022 yılının Ocak ayında piyasaya sürülmesi planlanan Elden Ring'den oyuncuları üzen haber geldi. Bandai Namco, oyunun çıkış tarihinin bir ay ileri sarkıtıldığını açıkladı. İlk kez E3 2021 etkinliğinde detaylı bir şekilde duyurulan aksiyon-rol yapma oyununun geliştiriciliğini FromSoftware üstleniyor.

Elden Ring oyunculara düzinelerce beceri deneme ve kendilerine uygun olan karakteri yaratma fırsatı sunuyor. Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro gibi yapımlara benzer olarak oyun savuşturma (parry) ve sıyrılma (dodge) mekanikleri üzerine yoğunlaşacak. Oyuncular yalnızca kendi oyun stilini kabul ettirerek değil, düşmanlarının savaş taktiğini öğrenerek de ilerleyebilecek. Elden Ring dünyasında mitik canavarların yanı sıra asker-savaşçılar da bulunacak.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz saatlerde oyundan 27 saniyelik oynanış videosu sızdırıldı. Reddit platformunda Twitter'a taşınan videonun sahibi söz konusu kaydın Xbox One üzerinden alındığını belirtti.

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