Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği", 15-17 Ekim tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği", 15-17 Ekim tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile doğal güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için önemli bir bölgede yer alıyor. Adını, vadi içindeki mağara ve kayalıkları kovan olarak kullanan arıların yaptığı baldan alan Ballıkayalar Parkı, 200 milyon yıllık geçmişe sahip. Vadi, derinliği 80 metreyi bulan, genişliği ise 40 ve 80 metre arasında değişen, yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip karstik bir yapı özelliği de taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları biriminin organize edeceği "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği" 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde Ballıkayalar Tabiat Parkında gerçekleşecek. Ballıkayalar Tırmanış Şenliği; konser, söyleşi, eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmayı kapsayan bir konsepte kaya tırmanışını profesyonel olarak yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacak.

Ödül verilecek

Geleneksel hale gelmesi hedeflenen şenlikte, Kocaeli'deki tüm dağcılık kulüplerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayacak 250 üzerinde sporcu da misafir edilecek. Tırmanış için katılım sağlayacak sporcular şenlik süresince Ballıkayalar Tabiat Parkında kamp kuracak. Bu yıl parkurun orta derece zorluğa sahip olması nedeniyle katılım 16 yaş ve üstüne açık olacak. Ballıkayalar'da yapılacak yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verilecek. - KOCAELİ

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy
Spor Lewis Hamilton Yemek Tarifleri Fatih Terim Burak Yılmaz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Mimar Sinan Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:15:32. #1.11#