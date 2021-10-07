BALKONDAN DÜŞÜP ÖLEN ŞEYDA YILMAZ DAVASI: SANIKLAR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ, AİLE 'İNTİHAR DEĞİL' DEDİ

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş katıldı. Duruşmada olayda hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın annesi Ayten Yılmaz, aile avukatı Merve Uçanok, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve sanık avukatları da yer aldı. Savunma yapan Emre Ateş, bir senedir olayın travmasını yaşadıklarını belirterek "İçinde bulunduğumuz durumun biz de farkındayız. Üzgünüz, benim de kızlarım var. Acılarını anlıyorum ama asla suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"ORADA TANIŞTIKLARINI DA BİLMİYORDUM"

"KÜT DİYE BİR SES GELDİ"

YILMAZ'IN ANNESİ: YALAN BEYANLARLA HİKAYE YAZMIŞ KİŞİLERİ DİNLİYORUM"

"KARAKOLDA NE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM ŞOK OLDUM"

"ŞEYDA'YI TANIYORUM İNTİHAR EDEBİLECEK BİR İNSAN DEĞİLDİ"

"SANIKLARIN TUTUKLU YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ"

"1 GÜN DAHİ TUTUKLANMAMALARI VİCDANLARI RAHATSIZ EDEN BİR HUSUS"

SANIK AVUKATLARI YAYIN YASAĞI TALEP ETTİ

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanıklar Muhammet Demir ve Emre Ateş'in 'Birden fazla kişi ile cinsel saldırı', 'Birden fazla kişiyle cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi intihara sürükleme' suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 21'er yıldan 33'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri