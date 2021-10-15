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Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi Dengesini kaybedip birinci kattaki balkondan düşen yaşlı adam, alt komşusu kadının tutmasıyla beton zemine kafa üstü çakılmaktan kurtuldu Antalya'da 84 yaşındaki yaşlı adam, dengesini kaybederek birinci kattaki...

ANTALYA (İHA) - Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi

Dengesini kaybedip birinci kattaki balkondan düşen yaşlı adam, alt komşusu kadının tutmasıyla beton zemine kafa üstü çakılmaktan kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da 84 yaşındaki yaşlı adam, dengesini kaybederek birinci kattaki evinin balkonundan düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine kafası üstü düşeceği sırada yaşlı adamı tutan alt komşusu ise, onu adeta ölümden kurtardı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 141 sokak üzerindeki 6 katı apartmanın 1. Katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda tekerlekli sandalyesine oturan Mehmet Kocaarslan (84), balkon demirlerine tutunarak ayağa kalmak istedi. Yaşlı adam demirlere çok fazla yaklaşıp sarktığını gören çevredeki komşuları panikledi. Sesleri duyan alt komşu Hatice Zaferler, dengesini kaybedip bir anda kafa üstü düşen Kocaarslan'ı tutarak hızını kesti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine yanlamasına düşen yaşlı adam yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kocaarslan, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın hayatını kurtaran alt komşusu Hatice Zaferler, "Balkonun altındaydım. Komşuların 'eğilme amca' sesini duydum. Baktığım zaman balkondan eğilmiş vaziyetteydi. Bir anda düştü, yakaladım ama yana çekilmek zorunda kaldım ve hızı kestim biraz. Durumu iyi gibiydi" diye konuştu.

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

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Haber: Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak sert düşmesini engelledi - Haberler
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