Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı - Haberler
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Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 84 yaşındaki yaşlı adam, dengesini kaybederek birinci kattaki evinin balkonundan düştü.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 84 yaşındaki yaşlı adam, dengesini kaybederek birinci kattaki evinin balkonundan düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşeceği sırada yaşlı adamı tutan alt komşusu ise onu ölümden kurtardı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 141 Sokak üzerindeki 6 katı apartmanın 1'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda tekerlekli sandalyesine oturan Mehmet Kocaarslan (84), balkon demirlerine tutunarak ayağa kalkmak istedi. Yaşlı adamın demirlere çok fazla yaklaşıp sarktığını gören çevredeki komşuları panikledi. Sesleri duyan alt komşu Hatice Zaferler, dengesini kaybedip bir anda kafa üstü düşen Kocaarslan'ı tutarak hızını kesti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine yanlamasına düşen yaşlı adam yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kocaarslan, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın hayatını kurtaran alt komşusu Hatice Zaferler, "Balkonun altındaydım. Komşuların 'eğilme amca' sesini duydum. Baktığım zaman balkondan eğilmiş vaziyetteydi. Bir anda düştü, yakaladım ama yana çekilmek zorunda kaldım ve hızı kestim biraz. Durumu iyi gibiydi" diye konuştu. - ANTALYA

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı, alt komşusu tutarak ölümden kurtardı
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