Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 4 yaşındaki İ.E.A, ikamet ettiği 3. katın balkonundan apartman bahçesine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK, APAR TOPAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman bahçesinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.