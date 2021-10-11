Balkanların tüm güzellikleri Buca'da sahnelendi

BUCA Belediyesi'nin bu yıl 9. kez düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali adına yakışır bir finalle son buldu.

Bu yıl 9-10 Ekim tarihlerinde merhum Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan anısına gerçekleştirilen 9. Uluslararası Balkan Festivali, yine dopdolu bir programla geçti. Hasanağa Bahçesi'ndeki ilk günkü coşku ikinci günde de sürdü.

BALKAN YEMEKLERİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Festivalin ikinci gününde, Balkan mutfağının eşsiz yemeklerinin sergilendiği Balkan Yemekleri Yarışması düzenlendi. İzmir Aşçılar Derneği üyesi uzman şeflerden oluşan jüri üyeleri, ana yemek, hamur işi ve tatlı olmak üzere 3 kategoride yarışan yemekleri seçmekte zorlandı. Yarışmada, tatlı kategorisinde Neşe Savaşer kül tatlısı, hamur işi kategorisinde Nuray Savaşhan Arnavut mantısı, ana yemek kategorisinde ise Nurgül Akkuş yahni ile birinciliği elde etti.

BALKAN KINA GECESİ CANLANDIRILDI

Daha sonra, Düşler Atölyesi tarafından gerçekleştirilen Balkan kına gecesi büyük ilgi gördü. Balkan halk oyunları gösterileri ise geceye renk kattı.

Coşkulu kalabalık Orkestar Sertan, Rumeli Ayhan ve Shukar Muzika konserleriyle eğlenceli dakikalar yaşadı. Festivalde eğlence doruğa çıkarken en sevilen Balkan şarkıları İzmirliler ile birlikte seslendirildi.

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