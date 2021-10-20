Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı

BURSA (İHA) - Balıkların padişahı olarak bilinen çinekop bu sene bollaşınca vatandaşların ve balıkçıların yüzü gülüyor. Geçen sene yüz lirayı bulan çinekop, bu yıl 30 liradan tezgahları süslüyor. Vatandaşlar ucuzlayan çinekopu bol bol alıp, derin dondurucularında saklıyor.

Karadeniz'de bol çinekop yakalanınca fiyatlar düştü. Geçen sene zaman zaman 100 lirayı bulan çinekopun fiyatını tabelaya yazmaya çekinen balıkçılar, bu yıl bağıra bağıra, "Haydi çinekopa" diye balık satıyor. Bursa'da Reyhan Pazarı'nda çinekoplar tezgahları şenlendirdi. Fiyatı 30 liraya gerileyen çinekop, neredeyse hamsi ve istavrit fiyatına satılıyor. Ucuzlayan çinekopa vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Fiyatların ucuzlaması hem balıkçıların, hem vatandaşların yüzünü güldürdü.

Çinekopun fırını, tavası ve ızgarasının çok lezzetli olduğunu söyleyen balıkçı Ferhat Burhan, "Çinekop bu sene çok ucuz. Geçen yıl 80 liranın altına düşmedi. Çoğu zaman kilosu yüz lira civarında satıldı. Bazen tabelaya çinekopun fiyatını yazmaya çekiniyorduk. Bu sene Karadeniz'den bol bol geliyor. Bu sene bol olduğu için fiyatı 30 liraya kadar düştü. Haliyle vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Ucuz olduğu için insanlar kilo kilo alıp derin dondurucu saklıyor. Biz de memnunuz, vatandaş da. İnşallah ileride daha da ucuzlar" dedi. - BURSA