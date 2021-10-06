Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı - Haberler
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Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Yerel

Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteklediği Organik Arıcılık Projesi hayata geçiyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteklediği Organik Arıcılık Projesi hayata geçiyor. Proje kapsamanda kırsal Hacıbozlar Mahallesinde başlayan 12 günlük kurs tamamlanırken, kursu bitiren 25 kadın köy meydanında imtihana tabi tutuldu.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıbozlar Mahallesinde, Veteriner Hekimi Uğur Tarhal ve Ziraat Mühendisi Kezban Köse'nin öğretmenliğini yaptığı 12 günlük kursa katılan köylü kadınlar sertifika almaya hak kazandı. Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İş-kur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Müdürlüğünün işbirliği ile açılan kurs dün tamamlandı. Kursu bitiren 25 kadın köy meydanındaki tarihi çınarın altında açık havada düzenlenen organik arıcılık sınavına katıldı. Kursu bitiren kadınlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arılı kovan verecek.

Kursa katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Leman Pehlivan, "Köyümüzde açılan kursumuz bugün sona erdi. Çok memnunum. Bu kursların devamını istiyoruz" dedi.

Zeliha Pehlivan da, "Köyümüzde organik arıcılık eğitimi gördük. Bu bizim için bir gelir kapısı olacak. Bu günü kadar köyümüzde arıcılık faaliyeti olmadı. Bunu kadınlar olarak biz başlatacağız. Eğitimimiz tamamlandı. Yakında belgelerimizi de alacağız. Organik arıcılık konusunda köyümüzün adını duyurmak istiyoruz" dedi.

Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı

Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı

Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı

Balıkesirli kadınlar organik arıcılık sınavına katıldı
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