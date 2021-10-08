SİVAS YILDIZELİ KALEKÖY GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

YILDIZELİ, SİVAS (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Sivas Yıldızeli Kaleköy Gölet'inin tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 1000 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gölet gövde kazıları, ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon kondüvisi ve dolusavak kazı imalatları tamamlandı. Gölette gövde dolgusu imalatları ve dolusavak beton imalatlarına devam edilmektedir. 10. 000 m³ gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır. Temelden yüksekliği 23. 50 metre ve su depolama kapasitesi 236 bin m3olan Sivas Yıldızeli Kaleköy Göletinin tamamlanması halinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 405 174 TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

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