Son dakika haberi! BALIKESİR - Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
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Son dakika haberi! BALIKESİR - Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haberi! BALIKESİR - Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi! BALIKESİR - Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi! BALIKESİR - Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi! BALIKESİR - Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA - Son Dakika Haberleri
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