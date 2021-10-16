Balıkesir'e yeni yaşam alanı

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler çerçevesinde Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi'ne, semt sakinlerinin nefes alıp spor yapabilecekleri bir park alanı kazandırıyor.

Kazandırdığı yeşil alanlarla bir yandan kentin yeşil dokusunu güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da Balıkesirlilere nefes alacakları yeni cazibe merkezleri oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi, Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi 320. Sokak'a semt sakinlerinin nefes alıp spor yapabilecekleri bir park alanı kazandırıyor. Mahalle sakinlerinin özellikle de gençlerin istekleri doğrultusunda hazırlanan proje, 46 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Bölge halkının; yeşilin tadını çıkarıp dinlenebileceği, çocukların oyun oynayacağı, her yaştan bireyin spor yapacağı semt parkının yapımına başladı.

BÖLGE SAKİNLERİNİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Tesviye ve kazı dolgu çalışmaları devam eden park tamamlandığında bölge sakinlerinin yeni buluşma adresi olacak. Proje kapsamında; 3 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, spor alanı yapılacak. 3 bin adet bitki dikiminin yapılacağı alan aydınlatma çalışmalarıyla daha güvenli bir yer haline gelecek. Ayrıca alanda oluşturulacak yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemleri kurularak hem sulama yapılacak hem de tasarruf sağlanacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri