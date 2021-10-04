Balıkesir'deki barınakta Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Balıkesir'deki barınakta Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'deki barınakta Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tören yapıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, dünyada birçok hayvanın neslinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Doğadaki canlıların insanların yaşamına katkı sağladığını belirten Canbey, "Hayvanların dünyada yaşamlarını sürdürebilmesi için onlara yaşam alanları oluşturmak gerekiyor. İnsanlığın artık hayvanların ve canlıların doğal yaşamda var olması gerektiği bilincine ulaştığına inanıyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da her canlının birlikte, rahat ve huzur içinde yaşayabileceği bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanlarla aynı yaşam alanlarını paylaşan sokak hayvanlarını korumaya ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesini sağlamaya söz verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "20 ilçenin belediye başkanlarıyla yaptığımız her toplantıda bu konuyu gündeme getiriyoruz. Aracımızın içinde yer alan röntgen cihazını hibe eden Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye bağlı Oksijen Tesisleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz." diye konuştu.

Daha sonra, barınaktan kedi ve köpek sahiplenen vatandaşlara hayvanları teslim edildi.

Törenin ardından Canbey, Yılmaz ile beraberindeki protokol üyeleri, 20 ilçeyi gezerek sokak hayvanları için mobil veterinerlik hizmeti verecek VETBÜS'ün açılış kurdelesini kesti. Protokol daha sonra rehabilitasyon merkezini gezerek vatandaşlarla köpekleri sevdi.

Programa, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Otoyol İşletme ve Bakım AŞ İşletmeler Müdürü Hüseyin Bozkurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir'deki barınakta Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Balıkesir'deki barınakta Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Balıkesir'deki barınakta Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Balıkesir'deki barınakta Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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