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Son dakika! BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.G.A, M.G, A.S. ve E.Ö'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 11 noktaya gizlenmiş 149,69 gram metamfetamin, 5 parça halinde 11,51 gram esrar, 3 parça halinde 43,3 gram sentetik kannabinoid, 3,55 gram kokain, 0,68 gram eroin, bir sentetik ecza hap, bir hassas terazi, iki kurusıkı tabanca, 48 tabanca fişeği ve iki bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika! BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika! BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika! BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika! BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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