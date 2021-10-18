Balıkesir'de 19 şahsa uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de Narkotik polisin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 19 şüpheli şahıs yakalanırken, mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 4'ü tutuklanıp 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 12 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 40,50 gram metamfetamin maddesi, 4.36 gram afyon macunu, 1,67 gram esrar maddesi, 342 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 51 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet, 11 adet rulo halinde alüminyum folyo, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, Uyuşturucu/uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 905 TL ele geçirildi. - BALIKESİR