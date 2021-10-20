Balıkesir'de 53 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Marmara ilçelerinde 19.10.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alınırken, adliye çıkarılan 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 20 adet fişek, 2 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 13 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut, Susurluk ilçelerinde 18 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 19/10/2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık, Edremit ve Erdek ilçelerinde yapılan 13 ayrı çalışmada, 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şahıs adli kontrol kararıyla, diğer yakalanan 14 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 2 adet ecstasy hap, 34 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, Uyuşturucu madde satışında kullanılan iki rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. - BALIKESİR