Balıkesir'de polisten 89 şahsa uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de narkotik ekipleri, il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 89 şüpheli şahsı gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son bir haftada yapılan 61 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Kepsut, Bigadiç, Gömeç, Havran, Burhaniye, Erdek ve Sındırgı ilçelerinde 89 şüpheli şahsı gözaltına aldı. 10 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 75 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 831 gram metamfetamin, 161 gram esrar, 13 gram bonzai, 230 adet sentetik ecza hap, 8 adet ecstasy hap, 4 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet fişek, 8.130 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - BALIKESİR