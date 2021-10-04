Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı - Haberler
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Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 162 şahsı gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 39 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 162 şahsı gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 39 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 27.09.2021-03.10.2021, tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 37 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 20 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait bin 100 adet fişek, 21 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 77 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek ve Susurluk ilçelerinde 02.10.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 984 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 02/10/2021 tarihinde il merkezi, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan 17 ayrı çalışmada, 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 19 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 20,16 gram metamfetamin, 174,81 gram esrar maddesi, 48 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 8 fişek, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 162 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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