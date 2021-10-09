Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu - Haberler
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Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu 'Huzur' operasyonlarında 97 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu 'Huzur' operasyonlarında 97 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Manyas, Kepsut, Sındırgı, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 06.10.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 62 aranan gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 16 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 96 adet fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek, 7 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 43 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07 Ekim 2021 tarihinde İl Merkezi, Edremit, Ayvalık, Erdek, Savaştepe, Gömeç ve Gönen İlçelerinde yapılan 16 ayrı çalışmada 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanırken, yakalanan 20 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 100,33 gram metamfetamin, 125,16 gram esrar, 181 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 07 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken,

2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma trafik ekiplerinin yaptığı motosiklet denetimlerinde de 901 motosiklet denetlendi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 97 şahsa huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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