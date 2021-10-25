BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI - Haberler
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BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde orman yangın çıktı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edremit'in Dereli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 06.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlere Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'den sevk edilen 3 helikopter ile havadan, Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 12 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla da karadan müdahale ediliyor. Kızılçam ormanı olan bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Fatih Emrah ERDOĞAN EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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