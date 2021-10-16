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Balıkesir'de Kadın Ressam Çiftçi Eğitim Merkezinde sergi açtı

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Yerel

- Balıkesir'de Kadın Ressam Çiftçi Eğitim Merkezinde sergi açtı Burhaniye'de Çiftçi Eğitim Merkezinde 6'ncı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu devam ederken, Edremitli Kadın Ressam Latife Akın'ın açtığı resim sergisi de ilgi gördü.

BALIKESİR (İHA) - - Balıkesir'de Kadın Ressam Çiftçi Eğitim Merkezinde sergi açtı

BALIKESİR - Burhaniye'de Çiftçi Eğitim Merkezinde 6'ncı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu devam ederken, Edremitli Kadın Ressam Latife Akın'ın açtığı resim sergisi de ilgi gördü. Sergiyi gezen 80 kursiyer eserleri beğenirken, Latife Akın'da BAÇEM'de sergi açmaktan mutlu olduğunu anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi ilk kez bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Edremitli 30 yıllık ressam Latife Akın'ın açtığı sergideki eserler ilgi gördü. 10 günlük kurs için BAÇEM'e gelen vatandaşlar da sergide yer alan resimleri çok beğendi. Resimlere çok beğendiğini anlatan Eda Çur,"Her insanın içinde var olan, aslında hepimizin aradığı şeyler bunlar. Özellikle bu tablonun önünde durmak istedim. Tablonun adı derinlik. Derinliğimize inmeğe özümüze inmeye ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum" dedi.

Tuncay Akkaya da,"Latife hanımın çalışmalarını çok beğendim.Özellikle seçtiği renkler. Çok soyut kavramlara getirdiği özgün yorumlar ve çizim tarzı çok hoşuma gitti. Anlatmaya çalıştıklarını ve daha fazlasını anlattığını düşünüyorum. Çok sevdim. Yüreğine sağlık" dedi. Ressam Latife Akın ise," Ben 30 yıldır Edremit'te resim yapıyorum.Bir atölyem var.Çalışıyorum uzun yıllardır. Bir hafta önce, BAÇEM'in Müdürü Nazım beyle karşılaştık. ve bir anda karar verdik, burada sergi açmak için. BAÇEM'i bilmiyordum aslında. Müthiş etkileyicisi bir alan gerçekten. Doğanın içersinde. Sonra çok güzel insanlarla buluşma yaşadık. Resimlerimden oluşan bir buluşmayla hep beraber güzel anlar yaşadım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir'de Kadın Ressam Çiftçi Eğitim Merkezinde sergi açtı

Balıkesir'de Kadın Ressam Çiftçi Eğitim Merkezinde sergi açtı

Balıkesir'de Kadın Ressam Çiftçi Eğitim Merkezinde sergi açtı

Balıkesir'de Kadın Ressam Çiftçi Eğitim Merkezinde sergi açtı
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