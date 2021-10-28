Balıkesir'de jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelindeki okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelindeki okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, köy yolları ile cadde ve sokaklarda trafik kazalarını önlemek amacıyla okul ve servis araçlarına paydaş kurumlarla birlikte denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 961 servis aracı kontrol edilirken, 36 araca 18 bin 290 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetimler sonucu 9 araç trafikten men edildi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

 Son dakika haberleri | Hakkari'de bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri | Hakkari'de bir asker şehit oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title