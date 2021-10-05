Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 22 şahsı gözaltına alırken, jandarma trafik timleri 347 servis şoförüne eğitim verdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 22 şahsı gözaltına alırken, jandarma trafik timleri 347 servis şoförüne eğitim verdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 30 Eylül-1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca jandarma trafik timi tarafından il genelinde "okul taşıtı ve servis sürücülerine eğitim" verildi. 347 okul taşıtı ve servis şoförüne trafik konusunda bilgilendirme yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

 Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü

Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü

 Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz

Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Sergen Yalçın Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:38:27. #1.13#