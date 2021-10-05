Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 22 şahsı gözaltına alırken, jandarma trafik timleri 347 servis şoförüne eğitim verdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 30 Eylül-1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca jandarma trafik timi tarafından il genelinde "okul taşıtı ve servis sürücülerine eğitim" verildi. 347 okul taşıtı ve servis şoförüne trafik konusunda bilgilendirme yapıldı. - BALIKESİR