Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini tespit ettikleri FETÖ hükümlüsünü, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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