Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ayvalık Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan Ethem Zeybek, dikiş makinesi tamircisi oldu. İlçenin tek makine tamircisi olan 55 yaşındaki Zeybek işini severek yaptığını söyledi.

Burhaniye'de 4 yıl önce Ayvalık Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan 3 çocuk babası Ethem Zeybek, açtığı işyerinde dikiş makinelerini tamir etmeye başladı. Her türlü makineyi tamir eden Ethem Zeybek, memuriyet öncesi de dikiş makineleri ile uğraştığını anlattı. Evde her türlü tamiratı kendinin yaptığını kaydeden Ethem Zeybek, evine tamirci girmediğini söyledi. İşini severek yaptığını kaydeden Ethem Zeybek, "Ayvalık Adliyesinde Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü yapıyordum. 25 yıl memuriyet işi yaptım. 2017 yılında emekli oldum. Evde daha önce bozulan her şeyi kendim yapıyordum. Eve pek usta girmezdi. Memuriyete girmeden önce dikiş makinesi tamirciliği ve çeyiz imalatı yapıyordum. Boş durmamak lazım. Dikiş makinesi tamirini benden başka da yapan olmadığı için burada dikiş makinesi tamir atölyesi açtım. Hem zamanımı geçirmek, hem harçlığımı çıkarmak, hem de vatandaşa hizmet açısından iyi bir iş yaptığıma inanıyorum. Ayrıca evde 3 boyutlu tasarım ve üretim işleri ile de uğraşıyorum. Piyasada bulunamayan plastik parçalarını, bilhassa eski model araba olur, eski model alet olur, bütün parçalarını kırık şekilde bana getirdiklerinde, bire bir aynısını 3 boyutlu yazıcılarda üretiyorum. Emeklilikten sonra bu güzel bir hobi oldu. Hoşuma da gidiyor. Müşterinin yüzündeki memnuniyet beni sevindiriyor. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR