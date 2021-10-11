Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ayvalık Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan Ethem Zeybek, dikiş makinesi tamircisi oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ayvalık Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan Ethem Zeybek, dikiş makinesi tamircisi oldu. İlçenin tek makine tamircisi olan 55 yaşındaki Zeybek işini severek yaptığını söyledi.

Burhaniye'de 4 yıl önce Ayvalık Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan 3 çocuk babası Ethem Zeybek, açtığı işyerinde dikiş makinelerini tamir etmeye başladı. Her türlü makineyi tamir eden Ethem Zeybek, memuriyet öncesi de dikiş makineleri ile uğraştığını anlattı. Evde her türlü tamiratı kendinin yaptığını kaydeden Ethem Zeybek, evine tamirci girmediğini söyledi. İşini severek yaptığını kaydeden Ethem Zeybek, "Ayvalık Adliyesinde Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü yapıyordum. 25 yıl memuriyet işi yaptım. 2017 yılında emekli oldum. Evde daha önce bozulan her şeyi kendim yapıyordum. Eve pek usta girmezdi. Memuriyete girmeden önce dikiş makinesi tamirciliği ve çeyiz imalatı yapıyordum. Boş durmamak lazım. Dikiş makinesi tamirini benden başka da yapan olmadığı için burada dikiş makinesi tamir atölyesi açtım. Hem zamanımı geçirmek, hem harçlığımı çıkarmak, hem de vatandaşa hizmet açısından iyi bir iş yaptığıma inanıyorum. Ayrıca evde 3 boyutlu tasarım ve üretim işleri ile de uğraşıyorum. Piyasada bulunamayan plastik parçalarını, bilhassa eski model araba olur, eski model alet olur, bütün parçalarını kırık şekilde bana getirdiklerinde, bire bir aynısını 3 boyutlu yazıcılarda üretiyorum. Emeklilikten sonra bu güzel bir hobi oldu. Hoşuma da gidiyor. Müşterinin yüzündeki memnuniyet beni sevindiriyor. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu

Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu

Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu

Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu Ali Babacan İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Kubilay Aka
Spor Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Akif Ersoy Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de emekli müdür başarılı makine tamircisi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:31:42. #1.13#