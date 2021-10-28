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Balıkesir'de ceviz hırsızlığı

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de ceviz hırsızlığı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 50 çuval ceviz çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde 50 çuval ceviz çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Hacıyakup Mahallesi'nde yaşayan Hasan Koçak'a ait 50 çuval cevizin çalınmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık zanlılarının E.G. ve S.B, olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri
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